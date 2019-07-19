Eljif Elmas gerçekleri

FANATİK, Fenerbahçe’ye veda etmeye hazırlanan Eljif Elmas’ın 2017-18 sezonunda Sarı-Lacivertliler’e geliş sürecinin perde arkasına ulaştı.

Buna göre dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman, 17 yaşındaki Makedon genci izler izlemez hayran kaldı. Kocaman, idari menacer Hasan Çetinkaya ile görüşerek, “Başkana (Aziz Yıldırım) söyle, bu çocuğu kaçırmayalım. Hemen transfer edelim. Eljif, çok yetenekli. 2 sene sonra çok iyi bir bedelle satıp, yüksek kâr edebileceğimiz bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

Kocaman, haklı çıktı

Bunun üzerine Çetinkaya, soluğu Üsküp’te aldı. O dönem Bayern Münih, Lazio ve Ajax’ın girişimlerde bulunduğu Eljif Elmas’ı 180 bin Euro’ya Fenerbahçe’ye kazandırdı. Tam da Aykut Kocaman’ın tahmin ettiği gibi genç orta saha oyuncusu, Sarı-Lacivertliler’e transfer olduktan 2 yıl sonra 18 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Napoli’nin yolunu tutacak.

Yusuf Dursun