Eljif Elmas gerçeği ortaya çıktı! 28 milyon euro...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz 16 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye sattığı Eljif Elmas, İtalyan ekibinde kısa sürede gösterdiği başarılı performansla herkesin beğenisini kazanmıştı. İtalyan basını ise 19 yaşındaki yetenekli futbolcunun Serie A ekibine transfer sürecinin perde arkasını anlattı.

Ülkenin önde gelen spor gazetesi Corriere dello Sport, bugün okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Makedon orta saha oyuncusunun transferinde aslan payının teknik adam Carlo Ancelotti'ye ait olduğunun yazdı. Haberde Eljif'in videolarını sportif direktör Cristiano Giuntoli ile defalarca izleyen tecrübeli hocanın oyuncuyu arayarak ona güvendiğini söylediği belirtildi.

Haberde yıllık net 1,2 milyon euro (2,4 milyon euro brüt) kazanan ve 5 yıllık kontrat imzalayan yıldız ismin Napoli'ye toplamda 28 milyon euro'ya mâl olduğu ve buna rağmen kulübün başkanı Aurelio De Laurentiis'in kesenin ağzını açmaktan çekinmediği ifade edildi.

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Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler