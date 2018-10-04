Eljif Elmas: En iyisini yapmaya çalışıyorum

Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilen ve Süper Lig'de 14. sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ikinci maçında Spartak Trnava ile karşılaştı. İlk maçta Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe ikinci maçta Slimani'nin 2. yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 3 puanla tanıştı.

Maçın ardından genç futbolcu Eljif Elmas, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

İşte genç oyuncunun maç sonu açıklamaları:

"Galibiyet aldığımız için çok mutluyum, inşallah böyle devam ederiz. İlk yarıda şans bulduk, atamadık; ikinci yarıda şansı değerlendirdik. Kendimle ilgili çok şey söylemek istemiyorum, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

Jailson: Zor bir durumda olduğumuzu biliyoruz

Fenerbahçe'de yayıncı kuruluşa açıklama yapan diğer bir genç futbolcu Jailson, "Zor bir durumda olduğumuzu biliyoruz ama bu durumdan da birlikte olarak çıkabiliriz. Pazar günü, bu durumdan çıkmak için kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.