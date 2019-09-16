'Eljif Elmas bir fenomen'

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den 16 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye transfer olan Makedon futbolcu Eljif Elmas, Serie A ekibinde sergilediği başarılı performansla İtalya'da en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. 19 yaşındaki orta saha oyuncusuna bir övgü de Napoli efsanelerinden Giovanni Improta'dan geldi.

Improta, İtalyan Canale 21 televizyonunda yayınlanan Campania Sport programında Serie A ekibinin transfer politikasını değerlendirirken "Eljif Elmas, bana göre bir fenomen. Onun gibi başka iyi oyuncular da alındı. Genel bir değerlendirme yapacak olursak Napoli'nin transferlerine 10 üzerinden 7,5 veririm." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler