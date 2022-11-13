Eljif Elmas attı, Napoli kazandı

İtalya Serie A'da Napoli, Udinese'yi 3-2 yendi. Mavi- Beyazlılar'a galibiyeti getiren goller; Osimhen, Zielinski ve Eljif Elmas'tan geldi. Konuk ekibin gollerini ise Nestorovoski ve Samardzic kaydetti.

Napoli, maç fazlasıyla ikinci sıradaki Lazio ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. Napoli, gelecek hafta İnter ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.