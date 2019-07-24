Eljif Elmas 47 maçla tarihe geçti

Fenerbahçe, 2017’da Eljif Elmas için Rabotnicki’ye 180 bin Euro ödedi. Makedon oyuncu, imza attığı dönemde 18 yaşını doldurmadığı için 6 ay lisans çıkartılamadı. İlk sezonunda sadece 7 maçta sahaya çıkıp, 162 dakika süre alabildi. Geçtiğimiz sezon ise Cocu, Koeman ve Ersun Yanal tarafından daha fazla şans tanındı. Eljif, 40 resmi maçta 2490 dakika sahada kaldı ve 4 gollük katkı sağladı.

3 milyon Euro daha

19 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe macerası sadece 2 sene sürdü. Eljif, belki performans olarak Sarı-Lacivertiler’de fazla iz bırakamadı ancak 16 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Napoli’ye imza atarak kulüp tarihine adını yazdırdı. Performans ve sonraki satış payı olmak üzere bu rakamın dışında Fenerbahçe’nin kasasına 3 milyon Euro daha girebilir.

En fazla kâr

Fenerbahçe’de daha önceki rekor satış bedeli, yine 16 milyon Euro ile Moussa Sow’a aitti. Ancak Eljif, bonuslar sayesinde Senegalli’yi geçti. Sadece 180 bin Euro bedelle Sarı-Lacivertliler’e kazandırılan Makedon orta saha oyuncusu, kulübün en fazla kâr ettiği isim olarak da adını tarihe yazdırdı. Sow’daki kâr 6 milyon Euro’ydu.

FANATİK’e söylemişti!

Eljif Elmas, 24-25 Ocak 2018 tarihlerinde çıkan sayımızda Türkiye’de ilk ve tek röportajını FANATİK’e vermişti. Haber müdürümüz Zafer Büyükavcı’ya konuşan genç yıldız, o gün kariyer planlamasıyla ilgili şunları söylemişti: Hedeflerim, hayallerim var elbette. Şu an tek düşüncem Fenerbahçe’ye büyük katkı sağlamak, oyunumu oynamak ve şampiyon olmak. Büyük bir oyuncu olacaksak, Fenerbahçe beni büyük yapacak. Daha büyük takıma giderim demeyeceğim çünkü Fenerbahçe zaten en büyük! Belki başka bir büyük takıma giderim ve Fenerbahçe’yi orada temsil ederim.

Formayla ilk poz!

Eljif Elmas, dün sabah saatlerinde babası Cevat Elmas ve menacer George Galdi ile birlikte İtalya’ya gitti. Genç oyuncu, havalimanında Napoli yetkilileri tarafından karşılandı. Eljif Elmas’ın kulüp binasına girerken heyecanlı olduğu gözlendi. Makedon orta saha oyuncusu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra transferini resmen tamamladı.

’Alex, Lefter olamadım ama Elmas oldum!’

Genç futbolcu, Fenerbahçe’nin Youtube kanalından veda mesajı yayınladı. Eljif Elmas, “Kuzey Makedonya’dan gelip Türkiye’nin en büyük takımında oynadım. Bu şanlı forma her zaman benimle birlikte olacak. Belki birgün burada büyük Fenerbahçe taraftarıyla buluşacağım. Alex, Lefter gibi büyük oyuncu olmak istedim. Belki onlar gibi olamadım ama Elmas oldum” dedi. Makedon oyuncu, “Kadıköy’de Galatasaray’a karşı oynamak, küçüklüğümden beri hayal ettiğim bir maçtı. Gol de attığım için çok mutluyum” yorumunu yaptı.

‘Değerini 3’e 4’e katlar’

Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski, öğrencisinin Napoli’ye transferini değerlendirdi. 43 yaşındaki çalıştırıcı, “Eljif için bu denli yüksek bir bedeli vermelerinin sebebi, ondan meyve alabileceklerinden emin olmaları. Napoli onun için iyi bir tercih oldu. Eljif, İtalya’da değerini 3-4 katına çıkaracaktır. Bir sonraki transferinde Şampiyonlar Ligi’nde isim yapmış bir takıma gidecektir” ifadelerini kullandı. Angelovski, Makedon futbolunda daha birçok Elmas olduğu iddiasında da bulundu.