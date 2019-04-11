Eljero Elia: 'Lionel Messi tanrıysa dünyayı kurtarsın!'

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir'in Hollandalı yıldızı Eljero Elia'dan Lionel Messi-Cristiano Ronaldo rekabetiyle ilgili çok konuşulacak bir yorum geldi. 32 yaşındaki futbolcu ülkesinde verdiği bir röportajda Ronaldo'ya Messi'den daha çok hayranlık duyduğunu belirtti.

Nieuwe Revu dergisine konuşan Elia, "Messi, tanrı değil. Bu ne saçmalık! O, sadece istisnai yetenekleri olan bir futbolcu. Yoksa o da senin ve benim gibi bir insan." ifadelerini kullanırken "Bir futbolsever olarak Messi'yi izlemeyi seviyorum ancak kendisinin hayranı değilim. Ben daha çok Ronaldo hayranıyım." şeklinde konuştu.

Messi'nin zaman zaman futboldan hoşlanmadığını da söyleyen yıldız isim, "Eğer kendisi gerçekten tanrıysa bırakalım da dünyayı düzeltsin." yorumunu yaptı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler