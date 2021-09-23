Elitzur Holon-Hatayspor maç sonucu: 59-76

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri ilk maçında Hatayspor, deplasmanda İsrail’in Elitzur Holon takımını 76-59 mağlup etti.
Salon: Ramla
Hakemler: Sinisa Prpa (Sırbistan), Maksim Zhitlukhin (Rusya), Maria Ignatiou (Kıbrıs Rum Kesimi)
Elitzur Holon: Adams 31, Bone 8, Pelc 3, Raber 10, Diawakana 2, Kabada 3, Sujic 2, Shabtai, Kahalon
Hatayspor: Büşra Akbaş 7, Brown 16, Bahar Çağlar Ökten 6, Wiley 27, Gorini 9, Gökçe Doğan 4, Ayşegül Günay 7, Büşra Akgün, Zubac, Elif Emirtekin
1. Periyot: 20-14
Devre: 26-37
3. Periyot: 42-53