2021-2022 sezonu Elit U16 Ligi Finali, Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor arasında oynandı. Emirhan Spor Kompleksi 1 Nolu Saha'da gerçekleşen mücadeleyi Galatasaray; Recep Yalın Dilek, Halimi Ayaz Yükseloğlu ve Berk Kızıldemir'in golleriyle 3-1 kazandı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı. Demir Grup Sivasspor'un tek sayısı Mehmet Mustafa Çolak'tan geldi.

Stat: Emirhan Spor Kompleksi 1 Nolu Saha

Hakemler: Enver Aydın, Burak Cansız, Ali Can Alp / Mehmet Ali Özer

VAR: Adnan Deniz Kayatepe AVAR: Yusuf Ziya Gündüz

Galatasaray: Enes Emre Büyük, Arda Hacısalihoğlu (Dk. 69 Yasin Kasal), Kadir Subaşı, Eren Paşahan, Mahmuthan Çalışkan, İsa Halidi, Halimi Ayaz Yükseloğlu (Dk. 80 Mustafa Berke Çelik), Berat Yılmaz, Recep Yalın Dilek, Efe Akman ©, Taha Recep Cebeci (Dk. 52 Berk Kızıldemir)

Demir Grup Sivasspor: Serkan Kaan Sarman, Ayberk Köse, Yusuf Çağlar Kefkir, Mehmet Talha Şeker ©, Mehmet Mustafa Çolak (Dk. 74 Ersin Aydemir), Muhammed Sinan Kaya, Emre Gökay, Hamza Baltacı, Efe Şanlı, Yunus Emre Konak, Hikmet Deniz Korkmaz (Dk. 62 Deniz Bektaş)

Goller: Recep Yalın Dilek (Dk. 29), Halimi Ayaz Yükseloğlu (Dk. 40), Mehmet Mustafa Çolak (Dk. 57), Berk Kızıldemir (Dk. 65)

Sarı Kartlar: Efe Şanlı, Yunus Emre Konak (Demir Grup Sivasspor), İsa Halidi, Berat Yılmaz (Galatasaray)