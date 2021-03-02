League of Legends evreninde güzellik ve canavar denildiğinde akla gelen tek şampiyon Elise’dir. Bu şampiyonu çözmek ve oynamak zordur. Bu yüzden sadece işin üstatları bilir nasıl idare etmesin gerektiğini. Elise şampiyonunun yeni nesil rün dizilimi, yetenekleri, kostümleri ve yapılan tüm değişiklikleri derledik.

Örümcek Kraliçe Elise

Noxus'un en eski şehrinin derinliklerinde bir yerlerde, her yanı kapatılmış, ıssız ve ışıksız bir saray varmış... İşte o sarayda acımasız bir yaratık olan Elise yaşıyor. Çok eski zamanlarda güçlü ve saygıdeğer bir ailenin hanımı olan bu kadın, bir yarı tanrı tarafından ısırılmıştır. Ölümsüz olan Elise, bu ısırık sayesinde git gide güzelleşmiş ama bir yandan da insani duygularının tamamını kaybetmiştir.

Elise gençliğini ve güzelliğini korumak için bir bedel ölüyor. Safları ve inançsızlar kendisine yem yapıyor. Maalesef onun güzelliğine karşı koyabilen çok az kişi var.

Örümcek Kraliçe Elise Oynanış Biçimi

Elise'in pasif skili olan Örümcek Kraliçe, rakibe isabet ettiğinde bir örümcek yavrusu hazırlar. Normal saldırılarıyla ilave büyü hasarı verir. Klavyeden Q yeteneği ise iki farklı yeteneği içerisinde barındırır. Nörotoksin, hedef alınan rakibe büyü hasarı verir. Zehirli Isırık, rakibe doğru atılır ve büyü hasarı verir.

Klavyeden W yeteneği ise yine iki adettir. İlki İntihar Örümceği bir noktaya zehir yerleştirir. Hedef o noktaya gittiğinde 3 saniye sonra patlar ve hasar verir. Eklembacaklı İstilası ise, Elise’in örümcekleri saldırı hızı kazanır. Klavyeden E yeteneği de yine iki adettir. İlki Koza, isabet ettiği rakibi sersemletir. Eğer rakip görünmez ise açığa çıkarır. Örümcek İnişi, Elise ve yavruları havaya sıçrayıp, 2 saniyeliğine hedeflenemez hale gelir.

Son olarak klavyeden R yeteneği olan Örümcek Hali, şampiyon insan haline dönüşerek normal büyülerini kullanabilir. 425 menzilden otomatik saldırı yapar. Bu sürede örümcek ordularını yeniler.

Örümcek Kraliçe Elise S11 Rün Dizilimi

Oynayışı oldukça zor olan Elise şampiyonunun yeni sezonda rün dizilimi;

Hakimiyet

Elektrik Ver

Belden Aşağı

Gözyuvarı Koleksiyonu

Açgözlü Avcı

Büyücülük

Suda Yürüyen

Sürat ve;

+ 10 Değişen Kuvvet

+ 10 Değişen Kuvvet

+ 5 Zırh

Örümcek Kraliçe Elise S11 Yetenek Skilleri

Şampiyonun bir özelliği ilk 3 skilinde iki tane yetenek kullanılmasıdır. Elise şampiyonunun S11 yeni sezondaki yetenek skilleri dağılımı;

Nörotoksin - Zehirli Isırık: 2- 5- 8- 10- 17

İntihar Örümceği - Eklembacaklı İstilası: 1- 4- 7- 14- 18

Koza - Örümcek İnişi: 3- 9- 12- 13- 15

Örümcek Hali: 6- 11- 16

Örümcek Kraliçe Elise S11 Counter Pickler

Bu acımasız ve yırtıcı kadının karşısına kim çıkabilir? Tabi ki Elise'de bazı şampiyonlara karşı oldukça zayıf. Bu şampiyonlar ise;

Gangplank

Yorick

Kassadin

Malzahar

Mordekaiser

Örümcek Kraliçe Elise Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.

Başlangıç itemleri: Dolu Kılıcı, Can İkrisi, Totem Uğuru (Ziynet), Kontrol Totemi

Erken safha itemleri: Bilinmezlik Küresi, Şeytani Külliyat, Kayıp Cilt, Arayıcı Mercek (Ziynet)

Orta Oyun itemleri: Morellonomikon, Kozmik Hızlandırıcı, Sihirbaz Pabuçları

Full Build: Morellonomikon, Kozmik Hızlandırıcı, Sihirbaz Pabuçları, Liandry'nin Istırabı, Rylai'nin Kristal Asası ve Zhonya'nın Kum Saati

Örümcek Kraliçe Elise Kostümleri

Örümceklerin kraliçesi Elise şampiyonunun kostümlerine hayran kalabilirsiniz. İşte o kostümlerin listesi;

Klasik Kostüm

Ölüm Çiçeği Kostümü

Şanlı Elbise Kostümü

Kanlı Ay Kostümü

SKT T1 Kostümü

Süper Galaksi Kostümü