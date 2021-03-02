Elise Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Jungle, Top (Solo), Mid Elise İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
League of Legends evreninde güzellik ve canavar denildiğinde akla gelen tek şampiyon Elise’dir. Bu şampiyonu çözmek ve oynamak zordur. Bu yüzden sadece işin üstatları bilir nasıl idare etmesin gerektiğini. Elise şampiyonunun yeni nesil rün dizilimi, yetenekleri, kostümleri ve yapılan tüm değişiklikleri haberimizde bulabilirsiniz. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
League of Legends evreninde güzellik ve canavar denildiğinde akla gelen tek şampiyon Elise’dir. Bu şampiyonu çözmek ve oynamak zordur. Bu yüzden sadece işin üstatları bilir nasıl idare etmesin gerektiğini. Elise şampiyonunun yeni nesil rün dizilimi, yetenekleri, kostümleri ve yapılan tüm değişiklikleri derledik.
Örümcek Kraliçe Elise
Noxus'un en eski şehrinin derinliklerinde bir yerlerde, her yanı kapatılmış, ıssız ve ışıksız bir saray varmış... İşte o sarayda acımasız bir yaratık olan Elise yaşıyor. Çok eski zamanlarda güçlü ve saygıdeğer bir ailenin hanımı olan bu kadın, bir yarı tanrı tarafından ısırılmıştır. Ölümsüz olan Elise, bu ısırık sayesinde git gide güzelleşmiş ama bir yandan da insani duygularının tamamını kaybetmiştir.
Elise gençliğini ve güzelliğini korumak için bir bedel ölüyor. Safları ve inançsızlar kendisine yem yapıyor. Maalesef onun güzelliğine karşı koyabilen çok az kişi var.
Örümcek Kraliçe Elise Oynanış Biçimi
Elise'in pasif skili olan Örümcek Kraliçe, rakibe isabet ettiğinde bir örümcek yavrusu hazırlar. Normal saldırılarıyla ilave büyü hasarı verir. Klavyeden Q yeteneği ise iki farklı yeteneği içerisinde barındırır. Nörotoksin, hedef alınan rakibe büyü hasarı verir. Zehirli Isırık, rakibe doğru atılır ve büyü hasarı verir.
Klavyeden W yeteneği ise yine iki adettir. İlki İntihar Örümceği bir noktaya zehir yerleştirir. Hedef o noktaya gittiğinde 3 saniye sonra patlar ve hasar verir. Eklembacaklı İstilası ise, Elise’in örümcekleri saldırı hızı kazanır. Klavyeden E yeteneği de yine iki adettir. İlki Koza, isabet ettiği rakibi sersemletir. Eğer rakip görünmez ise açığa çıkarır. Örümcek İnişi, Elise ve yavruları havaya sıçrayıp, 2 saniyeliğine hedeflenemez hale gelir.
Son olarak klavyeden R yeteneği olan Örümcek Hali, şampiyon insan haline dönüşerek normal büyülerini kullanabilir. 425 menzilden otomatik saldırı yapar. Bu sürede örümcek ordularını yeniler.
Örümcek Kraliçe Elise S11 Rün Dizilimi
Oynayışı oldukça zor olan Elise şampiyonunun yeni sezonda rün dizilimi;
Hakimiyet
Elektrik Ver
Belden Aşağı
Gözyuvarı Koleksiyonu
Açgözlü Avcı
Büyücülük
Suda Yürüyen
Sürat ve;
+ 10 Değişen Kuvvet
+ 10 Değişen Kuvvet
+ 5 Zırh
Örümcek Kraliçe Elise S11 Yetenek Skilleri
Şampiyonun bir özelliği ilk 3 skilinde iki tane yetenek kullanılmasıdır. Elise şampiyonunun S11 yeni sezondaki yetenek skilleri dağılımı;
Nörotoksin - Zehirli Isırık: 2- 5- 8- 10- 17
İntihar Örümceği - Eklembacaklı İstilası: 1- 4- 7- 14- 18
Koza - Örümcek İnişi: 3- 9- 12- 13- 15
Örümcek Hali: 6- 11- 16
Örümcek Kraliçe Elise S11 Counter Pickler
Bu acımasız ve yırtıcı kadının karşısına kim çıkabilir? Tabi ki Elise'de bazı şampiyonlara karşı oldukça zayıf. Bu şampiyonlar ise;
Gangplank
Yorick
Kassadin
Malzahar
Mordekaiser
Örümcek Kraliçe Elise Full Build S11 Eşya Dizilimi
Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.
Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.
Başlangıç itemleri: Dolu Kılıcı, Can İkrisi, Totem Uğuru (Ziynet), Kontrol Totemi
Erken safha itemleri: Bilinmezlik Küresi, Şeytani Külliyat, Kayıp Cilt, Arayıcı Mercek (Ziynet)
Orta Oyun itemleri: Morellonomikon, Kozmik Hızlandırıcı, Sihirbaz Pabuçları
Full Build: Morellonomikon, Kozmik Hızlandırıcı, Sihirbaz Pabuçları, Liandry'nin Istırabı, Rylai'nin Kristal Asası ve Zhonya'nın Kum Saati
Örümcek Kraliçe Elise Kostümleri
Örümceklerin kraliçesi Elise şampiyonunun kostümlerine hayran kalabilirsiniz. İşte o kostümlerin listesi;
Klasik Kostüm
Ölüm Çiçeği Kostümü
Şanlı Elbise Kostümü
Kanlı Ay Kostümü
SKT T1 Kostümü
Süper Galaksi Kostümü