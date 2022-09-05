Elis Özbay, Avrupa Şampiyonu!

Belçika'da düzenlenen U23 Avrupa Kürek Şampiyonası'nda Ay-Yıldızlı sporcular çifte madalya kazandı. Temmuz ayında U23 Dünya Şampiyonası'nda 2.'lik elde eden Elis Özbay bu kez altın madalyaya uzandı. Milli kürekçimiz, hafif kilo tek çifte finalinde 07:52.81'lik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonu oldu.

Yarışta Yunanlı Evangelia Anastasiadou'yu 07:59.68'le gümüş, Büyük Britanyalı Olivia Bates de 08:02.65 bronz elde etti. Bir diğer madalyamız ise Enes Gök/Şefik Çakmak ikilisinden geldi. Milliler hafif kilo iki çifte finalinde 6:36.56'lık derecesiyle Avrupa 3.'sü oldu.