Elif ve Zeynep’ten bronz madalya geldi

Sırbistan’da devam eden 23 yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda dün iki kadın sporcumuz 3. oldu. 53’te Zeynep Yetgil ve 57’de de Elif Yanık sıkletlerinde bronz madalya kazandı. Eda Tekin ile Ayşegül Özbeğe’nin dün gümüş madalya kazandığı organizasyonu Türkiye, kadınlarda Rusya ve Ukrayna’nın ardından üçüncü sırada tamamladı.

Şampiyonada serbest stil müsabakaları başlarken, 79 kiloda Ramazan Sarı ve 97 kiloda İbrahim Çiftçi finale yükseldi. Ramazan Sarı yarın Rus Radik Valiev’e, İbrahim Çiftçi ise aynı ülkeden Shamil Alievic Musaev’e karşı altın madalya müsabakasına çıkacak. Şampiyonada 57 kiloda Şaban Kızıltaş ile 65 kiloda Selim Kozan da bronz madalya için mücadele edecek.