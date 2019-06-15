Elif Şura, Türkiye üçüncüsü oldu

Ankara’da yapılan Ali Naili Moran Atletizm Pisti’ndeki yarışmalara 66 bölgeden 822 atlet katılım sağladı.

İki gün boyunca yapılan ve toplam 20 branşta gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için ter döktü.

Sivas’ı temsilen müsabakalara katılan Sivas Özdemirspor Kulübü sporcusu Elif Şura Özdemir, U18 kızlar kategorisinde 2000 metre engelli koşuda Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Sivas Özdemirspor Kulübü Başkanı Şenol Özdemir ise, dereceli sporcuyu tebrik ederek; “Ankara’da yapılan yıldızlar Türkiye şampiyonasında iki bin metre engellide Türkiye üçüncü olan Elif Şura Özdemir, en iyi derecesini yaptı. Enka ve Fenerbahçe sporcusundan sonra, kulübümüzün sporcusu kızımız Elif Şura üçüncü oldu. Sporcumuzu ve antrenörlerimizi kutluyorum. Bizlere bu imkanları sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Erdoğan Tunç’a da ayrıca teşekkür ederiz” dedi.

Oğuzhan Sarzep / SİVAS (İHA)