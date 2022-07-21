Türk Milli Takım sporcuları ile konuk ülke sporcularının tercih ettiği Avrupa’nın ve ülkemizin en önemli kamp merkezlerinden biri olan Gloria Sport Arena’nın yöneticisi olan ve aynı zamanda TMOK Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi İcra Kurulu Üyesi Elif Özdemir, yaptığı açıklamada takım halinde Fransa ve İspanya gibi spor ülkelerini geride bırakmalarına dikkat çekerek, "Tarihimizde ikinci kez Akdeniz Oyunları'nda ikinci sırayı aldık. Tüm federasyonlarımız, kafilelerimizi en doğru şekilde bu organizasyona hazırladılar. Bakanlığımızın ve TMOK’un destekleri ile çok güzel bir organizasyon geçirdik. İtalya’nın ardından ülkemiz 45 altın, 26 gümüş ve 37 bronz olmak üzere toplam 108 madalya elde etti. Tüm sporcularımızı, yöneticileri ve antrenörlerini kutluyorum. Bir sonraki oyunlarda birinci sırada yer almak İçin inancım tam” şeklinde konuştu.

DHA