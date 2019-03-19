Elia Viviani: Artık eskisi kadar güçlü değilim

Tirreno Adriatico'nun 6. etabını üçüncü sırada bitiren Deceuninck – Quick-Step sporcusu Adam Yates, "Artık eskisi kadar güçlü değilim, birkaç yıl önce olsa bu etabı kazanabilirdim" dedi.

19 Mart 2019, Salı 11:41
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Elia Viviani: Artık eskisi kadar güçlü değilim

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

54. Tirreno Adriatico'da bir etap kazanan, 6. etabı ise 3. sırada tamamlayan Deceuninck - Quick-Step bisikletçisi Elia Viviani, artık eski kadar güçlü olmadığını itiraf etti.

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan İtalyan sprinter, "Son kilometreler bir hayli yokuş yukarıydı. Alaphilippe'in bu tip yollarda sprinte kalkabildiğini biliyoruz. Birkaç yıl önce olsaydı ben de yapabilirdim ama artık o kadar güçlü değilim. Yarınki(bugün) etap bana pek uygun olmasa da elinden gelenin en iyisini ortaya koyarak bir sürpriz yapabilmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı

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