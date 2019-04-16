Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Görme Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonasına Aydınlı Elfin Pehlivan damga vurdu.

Katıldığı şampiyonada görme engelli sporcu Elfin Pehlivan 100 metre serbest, 100 metre sırt ve 50 metre serbest kategorilerinde kazandığı altın madalyalar ile Türkiye Şampiyonu oldu.

Elde ettiği Türkiye Şampiyonluğunun ardından başarılı sporcu Elfin Pehlivan, babası Yücel Pehlivan ve Antrenörü Korkut Firet Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’i ziyaret etti.

“Başarının Engeli Olmaz”

Ziyaret esnasında açıklama yapan İl Müdürü Demir, “başarının engeli olmayacağını Elfin kızımız herkese gösterdi. Zorlu bir şampiyonada Aydın’ı en iyi şekilde temsil etti. Bu başarısı da herkese bir örnek niteliğindedir. Başarısının mimarisinde ailesi ve antrenörü büyük rol oynamaktadır. Başta Elfin kızımız ile ailesi ve antrenörü Korkut Firet’e elde edilen şampiyonluk için tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından İl Müdürü Ökkeş Demir, şampiyon olan Elfin Pehlivan’a hediyesini takdim etti ve hatıra fotoğrafı ile ziyaret son buldu.

İHA