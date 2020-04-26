Elektronik haberleşmede yatırım arttı 5G ve ötesine zemin hazırlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA muhabirine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

2019 yılına bakıldığında hemen hemen tüm önemli gösterge ve parametrelerde sektörün geçmişte olduğu gibi büyümesini ve gelişmesini sürdürdüğünü görmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Karaismailoğlu, geçen yılın son çeyreğinde 17,6 milyar liraya ulaşan elektronik haberleşme sektöründeki operatör gelirlerinin yıl toplamında 2018'e göre yüzde 13'lük artış göstererek 66,7 milyar lirayı geçtiğini söyledi.

Karaismailoğlu, bu rakamın sektörün büyümeye devam ettiğini gösterdiğini ve gelecekle ilgili umut vadettiğini bildirdi.

Mobil operatörler özelinde bakıldığında da operatör gelirlerinin geçen yıl yüzde 12'nin üzerinde arttığı bilgisini veren Karaismailoğlu, Türk Telekom ve mobil operatörler dışında kalan diğer operatörlerin net satış gelirlerinin 2019'da 16 milyar lirayı geçerek bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 arttığını kaydetti.

"Operatör gelirlerindeki artış sevindirici"

Karaismailoğlu, operatör gelirlerinde yaşanan artışın sevindirici olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sektörün gelişmesi ve abonelerin daha kaliteli hizmet alabilmesi için asıl önemli olan, operatörlerin gelirlerinde yaşanan artışın yapılan yatırımlara da yansımasıdır. Türk Telekom ve mobil operatörler özelinde geçen yıl sonu itibarıyla 2018'e göre sektörde yapılan yatırım tutarı yüzde 52'den fazla artarak 10,2 milyar liraya ulaştı. Sektördeki tüm operatörlerin yatırımları ise 2019'da, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 37 artışla 13 milyar liraya yaklaştı."