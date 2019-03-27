Electronic Arts 350 kişiyi işten çıkarıyor!

Oyun dünyasının en büyük firmalarından biri olan Electronic Arts, oyun geliştirme konusundaki stratejilerini değiştirmek amacı ile geliştirme, yayınlama ve pazarlama alanında çalışan 350 kişiyi işten çıkaracağını resmî olarak duyurdu.

Söz konusu açıklama, bizzat şirketin CEO’su Andrew Wilson tarafından yapıldı. Andrew Wilson yaptığı açıklamada bu kararın çok zor alındığını vurguladı. Bu tür kararların alınmasının son derece önemli olduğunu da belirtti. Wilson, şirketten ayrılacak olan çalışanların tüm haklarını alacaklarını da sözlerine ekledi. Bu karar ile birlikte şirket küçülmeye ve zihniyet değişikliğine gidecek.

Popüler oyun firması EA son zamanlarda oyuncuların hedefinde yer alıyordu. Bunun sebebi tüm oyunlarının online olması, hikayeye önem vermemeleri ve en can sıkıcı nokta olan microtransactions sistemi. Firma, 350 kişiyi işten çıkarmasının ardından tekrar eleştirilerin odak noktası olabilir. (ShiftDelete)