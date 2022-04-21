Elde karıncalanma ve uyuşmanın sebebi karpal tünel sendromu olabilir

El bileğinin ortasında bulunan ve bu dar kanal içerisinden geçen elin ilk üç parmağını innerve eden median sinirin sıkışması sonucu tek el veya iki elde de görülebilen elde karıncalanma, uyuşma ve halsizlik gibi belirtiler gösteren bir sendrom olduğunu Fizyoterapist Necdet Döner belirtiyor.

Karpal tünel sendromu nedir?

Karpal tünel sendromu bu dar kanalın içerisindeki sinirin çeşitli nedenlerden dolayı baskı altında kalması ile karakterize nöropatik bir rahatsızlıktır. Median sinir bu dar kanaldan geçerek elin ilk üç parmağının duyusunu ve elin bazı hareketlerini yapmasında yardımcı olan kaslara uyarı vermektedir. Bu sinirin sıkışması sonucu ağrı ve güç kaybı da yapabilmektedir. Bu tür şikayetiniz varsa mutlaka hekiminize başvurunuz.

Kişinin el bileği anatomisi, tekrarlayıcı aktivitelerin yapılması veya el bileğinin zorlanması karpal tünel sendromuna neden olabilmektedir. Karpal tünel sendromunun tek bir nedeni olmayabilir çeşitli nedenlerin kombinasyonuyla beraber karpal tünel sendromu gelişimine neden olabilmektedir. Sinir sistemine zarar verebilecek rahatsızlıklar karpal tünel sendromu riskini arttırmaktadır. Fizyoterapist Necdet Döner obez olan kişilerin, şeker hastaların, damarsal problemi olan kişilerin bu risk grubu içerisinde yer alabileceğini belirtti.

Karpal tünel sendromu belirtileri nelerdir?

Karpal tünel sendromu belirtileri arasında en belirgin özellik elin ilk üç parmağında karıncalanma, uyuşma ve ağrı oluşmasıdır. Özellikle kadınlarda ev işlerini veya tekrarlayıcı bir işle uğraştıktan sonra bu belirtiler iyice artmaktadır. İlerledikçe elin belli hareketlerini yapan kaslarda güç kaybı meydana gelmektedir. Boyun fıtığı ile karıştırılıyor olabilir fark ise boyun fıtığı kişilerde boyundan ele doğru bir uyuşma karıncalanma gözlemlenirken karpal tünel sendromu kişilerde el bileğinden parmaklara doğru uyuşma gözlemlenir.