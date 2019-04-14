Elaziz Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 3-1

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 31'inci haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
4’üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Durşun, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
45’inci dakikada ceza sahasındaki mücadelede hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gökhan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
54’üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Gökhan'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
59’uncu dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Gökhan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
Karşılaşma Elaziz Belediyespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
STAT: Gençlik Merkezi
HAKEMLER: Harun Toplar, Volkan Topal, Servet Bozkurt ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin - Batuhan, Enver, Semih (Dk. 86 Ertuğrul), Arif (Dk. 90 Nihat), Burak, Muhammet, Mustafa, Mazlum, Gökhan (Dk. 83 Samet), Cenk SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Osman - Emre, Hakan, Uğur, Yasin (Dk. 60 Bülent), Dursun, Fatih, Mehmet, Feyzullah (Dk. 77 İlker) Celal, Enes
GOLLER: Dk. 45 (P), Dk. 54 ve Dk. 61 Gökhan (Elaziz Belediyespor) - Dk. 4 Dursun (Sultanbeyli Belediyespor) SARI KARTLAR: Burak, Gökhan (Elaziz Belediyespor) - Yasin, Enes, (Sultanbeyli Belediyespor) KIRMIZI KARTLAR: Dk.89 Mazlum (Elaziz Belediyespor) - Dk.68 Enes (Sultanbeyli Belediyespor)