Elaziz Belediyespor-Düzcespor maç sonucu: 1-1

TFF 3. Lig 2. Grup’un 15. haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında Düzcespor ile 1-1 berabere kaldı.
11'inci dakikada sol kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Atilla'nın kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1.
16'ncı dakikada Batuhan’ın ortasına Ertuğrul sert vurdu, top savunmaya çarparak kornere çıktı.
49’uncu dakikada Ali ceza sahası dışında ser vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
58'inci dakikada sol kanattan yapılan ortaya Ertuğrul kafayı vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.
STAT: Elazığ Atatürk
HAKEMLER: Serkan Ergün, Vedat Demir, Şafak Nalbantoğlu
ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin - Yunus, Burak, Eren, Enver, Batuhan, Cenk (Dk.90 Muhammet), Mustafa (Dk.19 Ali), Ertuğrul, Ferhat (Dk.79 Furkan), Samet
DÜZCESPOR: Gökhan - Ebu Sıddık,Talha, Sabutay, Alperen (Dk.83 Muhammed), Mehmet, Kemal, Erkan, Tunahan (Dk.69 İsmail), Salih, Atilla
GOLLER: Dk. 49 Ali (Elaziz Belediyespor) - Dk.11 Atilla (Düzcespor)
SARI KARTLAR: Batuhan, Burak, Cenk, Eren (Elaziz Belediyespor) - Talha, Atilla (Düzcespor)