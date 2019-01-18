Elaziz Belediyespor, Burak Keskin'i kadrosuna kattı

Elaziz Belediyespor, TFF 3. Lig 2. Grup’ta ara dönemdeki 4. imzasını Ankara Demirspor’dan stoper Burak Keskin’e attırdı.

18 Ocak 2019, Cuma 19:30
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Elaziz Belediyespor, Burak Keskin'i kadrosuna kattı

Elaziz Belediyespor, stoper Burak Keskin’le anlaştı. 

Kırmızı - lacivertli ekip, TFF 3. Lig 2. Grup’ta ara dönemdeki 4. imzasını Ankara Demirspor’dan stoper Burak Keskin’e attırdı. 1987 Trabzon doğumlu olan Burak, Araklıspor’da başlayan profesyonellik kariyerinde sırasıyla Sarıyer, Arsinspor, Giresunspor, Göztepe, Adana Demirspor, Hatayspor, Körfez Futbol Kulübü, Fethiyespor, Yeni Orduspor ve Ankara Demirspor formaları giydi. TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig de dahil olmak üzere kariyerinde 357 resmi maç bulunan tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar mukavele imzalandı. 

Öteyandan, Elaziz Belediyespor, Antalya'da girdiği kampta hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Ahmet Toprak'ta takımı kamp yaptığı otele ziyaret etti. Teknik heyet ve futbolcularla sohbet eden Toprak, Pazar günü oynanacak olan Kemerspor 2003 maçı için başarı diledi. 

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