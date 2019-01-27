Elaziz Belediyespor - Alibeyköyspor maç sonucu: 3-2

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup’un 19'uncu haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında karşılaştığı Alibeyköyspor’u 3-2 mağlup etti.

27 Ocak 2019, Pazar 18:36
- A +
Elaziz Belediyespor - Alibeyköyspor maç sonucu: 3-2

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup’un 19'uncu haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında karşılaştığı Alibeyköyspor’u 3-2 mağlup etti.

7’nci dakikada sol kanattan yapılan ortaya Hasan ceza sahası içinde vurdu,meşin yuvarlak ağlara gitti.0-1

23’üncü dakikada savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahasına giren Gökhan, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1

45’inci dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gökhan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

58’inci dakikada sol kanattan yerden yapılan ortaya Yunus Can ters müdahale etti ve meşin yuvarlak kendi ağlarına gitti: 2-2

88’inci dakikada Nihat’ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Semih düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2

Karşılaşma ev sahibi takım Elaziz Belediyespor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: Elazığ Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Emre Abar, Harun Öztekin, Ercan Akbaş 

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin, Eren, Enver, Burak, Yunus, Nihat, Cenk, (Dk.78 Semih), Mazlum, Arif, Furkan, (Dk.66 Ertuğrul), Gökhan, (Dk.90 Samet)

ALİBEYKÖYSPOR: Gökhan, Muammer, Salih, (Dk.56 Mahmuthan), Hasan, Fatih, Mehmet, Suat, (Dk.47 Mustafa), Safa, (Dk.74 Mert), Şahinali, Mücahit, Metehan

GOLLER: Dk.23,45 Gökhan, Dk.88 Semih (Elaziz Belediyespor), Dk.7 Hasan, Dk.58 Yunus kk (Alibeyköyspor)

SARI KARTLAR: Burak, Mazlum, Arif, Ertuğrul (Elaziz Belediyespor), Safa, Mustafa (Alibeyköyspor)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.