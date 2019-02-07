Simit satarak ailesine destek olan Muhammet Furkan Gündüz, 2016 yılında Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Elazığspor için başlatılan yardım kampanyasına kazandığı 21 lira ile bilet alıp takıma verdiği destekle gündeme gelmişti. 3 çocuklu emekli Yaşar Gündüz ile Zehra Gündüz'ün en küçük çocuğu Muhammed, dün arkadaşlarıyla çay içtiği esnada fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, Muhammed'e burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ambulans götürdü. Acil serviste kalp krizi geçirdiği belirlenen Muhammed, durumu ağırlaşınca Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammed, dün akşam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elazığspor Kulübü de Muhammed ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

Kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajda, "Kulübümüz için düzenlenen yardım kampanyasına harçlıklarıyla destek veren 16 yaşındaki koca yürekli taraftarımız Furkan Gündüz’ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Furkan Gündüz’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.