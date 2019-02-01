Spor Toto 1. Lig ekiplerinden kayyumla yönetilen Elazığspor'da, Vali Çetin Oktay Kaldırım ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan’ın büyük uğraşları sonucu transfer engeli sürenin bitimine sayılı saatler kala kaldırdı. Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte bordo-beyazlı kulübün Kayyum Başkanı Sebahattin Devecioğlu, bazı eski başkanlardan da destek alarak son 1 saatte 6'sı kiralık, 22 futbolcuyla sözleşme imzalayarak bir rekor kırdı.

Sezon sonuna kadar 10 isimle anlaştı

Gece yoğun bir mesai harcayan transfer komitesinin sezon sonuna kadar anlaştığı futbolcular, Ahmet Burak Solakel, Bakemenga, Emir Gökçe, Murat Ceylan, Kadir Bekmezci, Rüştü Hanlı, Serdar Özbayraktar, Tufan Kelleci, Yiğitcan Erdoğan, Diallo, Georgiadis oldu.

12 isimle 1,5 yıllık anlaşma sağlandı

Önümüzdeki yılı da düşünen bordo-beyazlı ekip Abdulkadir Kayalı, Ahmet Sabri Fener, Cengizhan Akgün, Emrah Gür, Muhammed İldiz ve Serge Akakpo'yu kadrosuna kattı. Boubacar Traore Adana Demirspor'dan, Dersim Sahan Kaynak, Gökhan Akkan ve Mustafa Eskihellaç Evkur Yeni Malatyaspor'dan, Nuh Naci Kırlankıçoğlu ise Kayserispor'dan 1,5 yıllığına kiralandı.

Transferin tamamlanmasının ardından Orhan Kaynak'ın takımdan ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlüğü için ise görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

İHA