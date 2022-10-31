TFF 3. Lig 1. Grupta 3 hafta sonra galibiyet hasretine son veren Entegre Solar Elazığspor’da yüzler gülüyor. Son galibiyetini Çatalcaspor karşısında 2-1’lik skorla 5. haftada alan ES Elazığspor, o tarihten sonra oynadığı 3 lig maçında sırasıyla 52 Orduspor FK, Yeni Mersin İdman Yurdu ve Belediye Kütahyaspor’a yenilerek taraftarlarını üzmüştü. Haftalardır 10 puanda çakılı kalan bordo-beyazlılar, Edirnespor karşısında aldığı galibiyetle puanını 13’e yükseltti ve alt sıralarla arasına fark koymayı başardı.

Futbolcular ve teknik heyet alınan galibiyetle moral bulurken, taraftarların haftalar sonra yüzü güldü.

İHA