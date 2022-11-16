TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Elazığspor, uzun süredir taraftarlarca eleştirilen teknik direktör Ramazan Çelik’le yollarını ayırdı. Bordo Beyazlı kulüpten ayrılığa ilişkin yapılan açıklamada; “Sezon başından bu yana kulübümüzde teknik direktörlük görevinde bulunan Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı Ramazan Çelik ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.

Çelik yönetiminde Bordo-Beyazlı ekip, 14 puanla TFF 3. Lig 1. Grup’ta 10. sırada yer aldı. İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve orta sıralarda yer alan Entegre Solar Elazığspor geride kalan 11 haftada kalesinde gördüğü 16 golle grubun en çok gol yiyen 3. takımı durumunda. Bordo-beyazlı kaleyi koruyan Hakan Canbazoğlu ve Yiğit Kafkasyalı 8'er gol yedi.

Kalesinde 24 gol gören Eskişehirspor, TFF 3. Lig 1. Grup’ta en çok gol yiyen takım olurken, ES-ES’i 18 golle Edirnespor, 16’şar golle ES Elazığspor ve 1922 Konyaspor takip etti. (İHA)