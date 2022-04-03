Elazığspor’da Ömer Faruk Sezgin takımı sırtladı

TFF 3. Lig 1. Grup’un 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hendekspor’u 3-0 yenerek kümede kalma yolunda önemli bir adım atan Elazığspor’da, performansıyla dikkat çeken isim golcü futbolcu Ömer Faruk Sezgin oldu. 1999 Almanya doğumlu olan ve ara transfer döneminde İçel İdman Yurdu’ndan bordo-beyazlı renklere bağlanan Ömer Faruk, bu sezon Elazığspor forması giydiği 6 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Sancaktepe FK, Nevşehir Belediyespor ve F. Erbaaspor maçlarını boş geçmeyen genç santrfor, Hendekspor karşısında da gol perdesini açan isimdi.

Yine Elazığspor’un 20 yaşındaki golcüsü Yusuf Ensar Poyrazlı da Hendekspor karşısında attığı golle bu sezonki 6. golünü kaydetti.

İHA