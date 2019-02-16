Elazığspor’da Olağanüstü Genel Kurul kararı

Kayyum tarafından yönetilen Elazığspor'da Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı.

16 Şubat 2019, Cumartesi 00:05
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Elazığspor’da Olağanüstü Genel Kurul kararı

Spor Toto 1. Lig’in 22. Haftası’nda Şanlıurfa’da Gençlerbirliği’ni konuk eden ve rakibine 2-1 yenilen Elazığspor’da, maçın bitiminden dakikalar sonra Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı. 

Kayyum tarafından yönetilen Elazığspor’da Olağanüstü Genel Kurul tarihi 1 Mart olarak belirlendi. Ssaat 14.00'te başlayacak olan Olağanüstü Genel Kurul, Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak. İlk genel kurulda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci kongre 8 Mart'ta aynı saat ve yerde yapılacağı kulüp tarafından bildirildi. 

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