Yönetimine kayyum atanan Elazığspor’da ayrılıklar devam ediyor. Malili futbolcu Moussa Bagayoko’nun da alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle takımdan ayrılan oyuncu sayısı 12’ye yükseldi.

Tetiş Yapı Elazığspor’da daha önce yabancı futbolcular Elmar Bjarnason ve Andreas Tatos’un yanı sıra Emre Öztürk, Fatih Serkan Kurtuluş, Kadir Bekmezci, Mehmet Yiğit, Soner Şahin, Orhan Şam, Ali Fırat Okur, Ahmet Aras ve Adem Alkaşi, sözleşmelerini tek taraflı feshederek kulüple yollarını ayırmıştı.