Elazığspor’da kayyum süreci başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da Kulüp Başkanı İrfan Yumakgil, Elazığspor'da kayyum sürecini başlatmak için Kulüp Avukatı Nurullah Çelik ile birlikte Elazığ Adliyesi'ne gitti. Yumakgil ve Çelik 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gerekli evrakları teslim ederek kayyum sürecini resmi olarak başlattı. Başkan Yumakgil, kayyum dilekçesinde mahkemeye 5 genel kurul üyesinin süreci üstlenmesi için tavsiyede bulundu.

Bu isimlerin Doç. Dr. Sabahattin Devecioğlu, İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri Nazif Bilginoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı ve Elazığspor Kulübü Basın Sözcüsü Ali Şiş, Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi Osman Dilek ve Mali Müşavir Oğuzhan Kışla olduğu öğrenildi.

Kulüp Başkanı Yumakgil'in görev süreci fiilen tamamlanırken, bundan sonraki süreçte ise mahkemenin 10 gün süre içerisinde kayyum heyetini atama yapmasının beklendiği bildirildi.

İHA