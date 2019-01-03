Kulüpten yapılan açıklamada," Elazığspor’umuzun içinde bulunduğu sıkıntıları çözüme kavuşturmak amacıyla planlanan 1967 Ruhu Başkanlar Toplantısı yapıldı. Toplantıya kulübümüz eski başkanlarından Behçet Susmaz, Ali Cipli, Selçuk Öztürk adına vekaleten Selami Öztürk, Sedat Karataş, kulübümüzde daha önce görev yapmış yöneticilerimizden Osman Dilek, Özer Özkan, Mehmet Ali Erol ve Veysel Demir katıldı. Toplantıda ayrıca, kulübümüzün tespit ettiği komisyon üyelerinden TSYD Elazığ Temsilcisi Coşkun Kamaç, Elazığspor Gönüllüleri Derneği Başkanı Eren Kurnaz ve Elazığspor Platformu Başkanı Zakir Özbey yer aldı. Gerçekleştirilen toplantı sonucunda, Elazığspor’umuzun içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten bir an önce kurtulması için 'Güç Birliği' kararı alınmıştır.Özellikle kısa vadede maddi problemlerin çözüme kavuşturulması, orta ve uzun vadede ise kalıcı gelirler oluşturulması için somut projelerin belirlendiği toplantıda sürekli koordinasyon ve iletişim içerisinde hareket edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı"denildi.

Toplantının ikinci aşamasının 03 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da yapılacağı aktarılan açıklamanın devamında,"Siyasi, bürokrasi ve iş çevrelerinin çözüm üretmesine yönelik 'Acil Eylem Planının' hayata geçirilmesi çerçevesinde toplantı yapılmasına karar verilmiştir" denildi.