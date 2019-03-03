Elazığspor’da Erhan Altın dönemi erken bitti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da Erhan Altın dönemi bitti. Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçı öncesi göreve getirilen ve Elazığspor’un başında 3 maça çıkan tecrübeli çalıştırıcıyla yollar ayrıldı.

Ayrılığın kesinleştiğini İHA muhabirine bildiren Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, “Erhan hocamıza takımımıza verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz. Pazartesi günü itibariyle yeni teknik direktör için görüşmelerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

Erhan Altın yönetiminde 3 maça çıkan Elazığspor, 2 mağlubiyet 1 galibiyet aldı.