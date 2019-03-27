Elazığspor’da Antalya kampı tamamlandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Birevim Elazığspor’da, liglere verilen ara dolayısıyla Antalya’da gerçekleştirilen hazırlık kampı sona erdi. 19 Mart Salı günü Antalya'da bir otelde toplanan bordo-beyazlı takım,bugüne kadar çalışmalarını burada sürdürdü. Kampın bugün bitmesiyle birlikte 2 gün izin yapacak olan Elazığspor kafilesi, 29 Mart Cuma günü Elazığ’da toplanarak, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayacak.

Kamp süresince 3 hazırlık maçı oynayan Bordo-Beyazlı ekip, Rusya 2. lig takımları Volga (1-1) ve Kamaz FC (2-2) ile berabere kalırken, İzlanda 1. Lig takımı Njardvik FC’yi 3-1 mağlup etti.