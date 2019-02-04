Transfer son anlarında tahtayı açarak tam 22 oyuncuyu kadrosuna katan, yalnızca Türkiye değil Avrupa'da dahi gündem olan Elazığspor'da bu süreci yöneten eski başkan Selçuk Öztürk'ten önemli açıklamalar. Öztürk 15 gün öncesinden çalışmaya başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

'Bir telefonla hallettik'

"İki saat kala tahtayı açtık. Birçok oyuncu bir telefonumuzla imza verdi. Bilica'nın 70 bin Euro alacağı vardı, tek telefonumuzla izin verdi. Vranjes, Binya... Hepsi ülkemizden gitmiş isimler ama bize duydukları güvenden ötürü yardımcı oldular. Alacağı olan ve bize müsaade eden herkese teşekkür ediyorum. Hep beraber Elazığspor'u uçurumun kenarından çekip aldık."

'Küme düşmemek için...'

"Avrupa'dan bile dostlarımız arayıp soruyor nasıl yapıldı bu iş diye! Elbette kolay olmadı ama biz Elazığspor'un Karabük gibi Antep gibi olmasına göz yumamazdık. Eğer gereken destek verilirse genel kurulda da takımın başına geçer Elazığ'ı daha iyi noktalara getiririz."

'Malatya kapısını açarsa...'

"Stadımız yıkılıyor. İç saha maçını Urfa'da oynamak zorunda kaldık. Sağolsun Urfa bize kapısını açtı ama 5 saatlik yola iç saha maçı için gitmeye devam edersek bu takımı ligde tutmamız kolay olmaz. Dost şehrimiz Yeni Malatya'dan bu konuda talepte bulunacağız. Malatya'nın stadı tesislerimize 40 dakika. Eğer bu konuda bize kolaylık sağlanabilirse gerçekten çok rahatlarız."