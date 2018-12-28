Elazığspor için yardım kampanyası

Spor Toto 1. Lig’de sıkıntılı günler geçiren TY Elazığspor için yeni bir kampanyası başlatıldı.

28 Aralık 2018, Cuma 12:12
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Elazığspor için yardım kampanyası

Bir çok futbolcusunu kaybeden ve maddi problemleri çözülemeyen Spor Toto 1. Lig ekibi Elazığspor için, “Uzat Elini,Yaşasın Elazığspor” ismiyle yeni bir yardım kampanyası başlatıldı.

Bordo-Beyazlı Kulüpten yapılan açıklamada; “Uzat Elini,Yaşasın Elazığspor. Elazığsporumuz’a bu zor günlerde destek olmak fedakar ve cefekar futbolcularımız ile lige devam etmek için 'Uzat Elini, Yaşasın Elazığspor'kampanyasına, tüm Elazığ halkını ve Elazığspor severleri maddi ve manevi olarak katkı sağlamaya davet ediyoruz”denildi. 

İHA

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