Elazığspor Hatay’a gitti

Spor Toto 1. Lig’in 27. Haftası’nda B.Elazığspor, Çarşamba günü Hatayspor’la karşılaşacak. Bordo-beyazlı ekip bu karşılaşma için bu sabah saat 09.00’da kendi özel otobüsüyle Hatay’a gitti.

Bekamenga ve Diallo'nun sakatlığı, Yiğitcan Erdoğan ve Idrissa Diara’nın kart cezaları nedeniyle yer almadığı kadroda, sakatlıktan kurtulan isimler Ömer Yıldız ve Ahmet Burak Solakel dahil edildi.

Teknik Direktör Serhat Gülpınar, Hatayspor maçı kadrosuna, Ahmet Sabri Fener, Ahmet Doğan, Serdar Özbayraktar, Kadir Bekmezci, Murat Ceylan , Ahmet Burak Solakel, Emir Gökçe, Kadir Taşoğlu,Serge Ognadon Akakpo, Ömer Yıldız, Dersim Şahan Kaynak, Eren Çinkılınç, Abdülkadir Kayalı, Lamine Diarra, Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Boubacar Traore, Rüştü Hanlı, Cengizhan Akgün ve Abel Issa Camara'yı dahil etti.

DHA