TFF 3. Lig 1. Grup 4. haftasında ES Elazığspor, deplasmanda Ağrı 1970 Spor’a 1-0 mağlup oldu. Geride kalan 3 maçta yenilgi yüzü görmeyen bordo-beyazlı ekip, ilk mağlubiyetini Ağrıspor karşısında alarak taraftarlarını üzerken, 86. dakikada yediği penaltı golüyle de bu sezon ilk defa ağları sarsılmış oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta haftayı 7 puanla 6. basamakta tamamlayan ES Elazığspor, 5. haftada evinde Çatalcaspor ile karşılaşacak. (İHA)