Elazığspor, Altay maçını Sivas’ta oynayacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Elazığ Atatürk Stadyumu’nda yıkım işlemlerinin başlayacak olmasından Bordo-Beyazlı ekibin stad arayışları sonuç verdi. Elazığspor Kulüp Müdürü Murat Ertürk, Sivasspor Genel Menajeri Oray Otyakmaz’la, Teknik Direktörü Orhan Kaynak’ta, Sivasspor 2. Başkanı Erdal Sarılar’la görüşerek Yeni 4 Eylül Stadyumu’na onay aldı. Kulübün onayının alınmasının ardından her iki ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürleri görüşerek resmi prosedürler tamamladı.

İHA’ya açıklamada bulunan Elazığspor Kulüp Müdürü Murat Ertürk, “Sivas camiasına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir lafımızı ikiletmeden tüm imkanları bizlere sundular. İnşallah Perşembe günü Sivas’a gideceğiz ve konaklayacağımızı otele yerleşeceğiz. Sivasspor Tesisleri’nde maçın son çalışmasını gerçekleştireceğiz. Sivas - Elazığ kardeşliği böylelikle bir kez daha tescillenmiş oldu. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

İHA