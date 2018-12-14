Elazığspor Afyonkarahisar’a 18 futbolcuyla gitti

TY Elazığspor, Cumartesi günü oynanacak olan Afjet Afyonspor karşılaşması için Afyonkarahisar'a gitti.

14 Aralık 2018, Cuma 09:08
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Elazığspor Afyonkarahisar’a 18 futbolcuyla gitti

Spor Toto 1.Lig’in 16. Haftasında Afjet Afyonspor'la karşılaşacak olan TY Elazığspor, havayoluyla Elazığ’dan Ankara’ya ardından karayoluyla Afyonkarahisar’a gitti.

Teknik Direktör Orhan Kaynak yönetimindeki bordo beyazlı ekibin maçı kadrosunda Soner Şahin, Ahmet Doğan, Adem Alkaşi, Kadir Bekmezci, Mehmet Yiğit, Orhan Şam, Andreas Tatos, Emre Öztürk, Serkan Kurtuluş, Ali Fırat Okur, Ahmet Aras, Erhan Çınar, Idrissa Diarra, Moussa Bagayoko, Lamine Diarra, Murathan Özen, Onur Alsu ve Kadir Taşoğlu'nun yer olacağı bildirildi.

İHA

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