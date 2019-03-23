Elazığspor, 52. yılını kutlamanın heyecanını yaşıyor

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Elazığspor, 52. yaşını kutluyor. Suat Taydaş, Fahri Sunguroğlu, Necdet Altınterim, Yılmaz Çorbacıoğlu, Talat Güler, Sedat Yıldız, Metin Kurtoğlu ve Mürşit Öztürk tarafından 23 Mart 1967 yılında kurulan Elazığspor’un dernek olarak tescili ise 24 Mart 1970 tarihinde yapıldı.

23 Mart 1967’de Merkez Gençlikspor, Güvenspor ve Harputspor kulüplerinin birleşmesiyle kurulan Elazığspor, 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig’de önemli başarılar elde etti. 52 yıllık tarihinde 2001-2002 sezonu ile 2011-2012 futbol sezonlarında 1. Lig’den şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen bordo-beyazlılar, birçok kez de küme düşme üzüntüsü yaşadı. Ambleminde ay-yıldız taşıyan nadir takımlardan olan Elazığspor, ülke futboluna önemli isimler kazandırdı.

Zaman zaman kayyumlardan dönen, sahipsiz kalan ve kapanmanın eşiğine gelen Elazığspor, şimdi ise Spor Toto 1. Lig’de mücadelesini sürdürüyor.