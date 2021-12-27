MENÜ

Elazığspor, 3 eksikle hazırlıklarını sürdürdü

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığspor, ara dönem hazırlıklarının Elazığ etabını tek antrenmanla sürdürdü. Cafer Aydın yönetimindeki antrenmana sakatlığı devam eden Yiğitcan Erdoğan ile hasta olan Okan Aytekin ve Selim Enes Özeren katılmadı.

27 Aralık 2021, Pazartesi 18:24 Son Güncelleme:
- A +
Elazığspor, 3 eksikle hazırlıklarını sürdürdü

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığspor’da, ara dönem hazırlıklarının ilk etabı Elazığ’da sürüyor. İkinci etap çalışmalarına Antalya’da devam edecek olan Bordo-Beyazlılar, yaptığı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Elazığspor Tesisleri'nde yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan Bordo-beyazlılar, şiddetli oyun ve taktik çalışma ile antrenmanı sonlandırdı.

Teknik Direktör Cafer Aydın ve yardımcıları yönetimindeki antrenmana sakatlığı devam eden Yiğitcan Erdoğan ile hasta olan Okan Aytekin ve Selim Enes Özeren katılmadı. (İHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...