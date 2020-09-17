Elazığspor, 245 gün sonra maça çıkacak

TFF 2. Lig ekibi Elazığspor, profesyonel futbol liglerinde tam 245 gün sonra bir resmi maça çıkacak. Geçtiğimiz sezon 24 Ocak’ta yaşanan deprem felaketi sonrası hakları saklı kalmak kaydıyla ligden çekilen bordo-beyazlı ekip, hafta sonu başlayacak olan 2. Lig sezonu ile yeniden yeşil sahalara dönecek. Son olarak geçtiğimiz sezon 19 Ocak’ta Sakaryaspor ile deplasmanda karşılaşan Elazığ ekibi, 245 gün sonra ilk resmi müsabakasına çıkmış olacak.

Elazığspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un ilk haftasında 20 Eylül Pazar günü Bayburt Özel İdare ile karşılaşacak.

İHA