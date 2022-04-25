Elazığspor, 21 hafta sonra küme düşme hattının üstüne çıktı

TFF 3. Lig 1. Grupta kümede kalma savaşı veren ve son olarak Arnavutköy Belediyespor’u 2-1’lik skorla yenen Elazığspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Ligin 11. haftasında deplasmanda oynadığı ve 3-0 kaybettiği F. Erbaaspor maçıyla birlikte küme düşme hattına giren bordo-beyazlı ekip tam 21 hafta sonra küme düşme hattının üstüne çıktı.

Arnavutköy Belediyespor karşısında 2-1’lik skorla gülen bordo-beyazlılar, Hendekspor ve Kahta 02 Spor’un maçlarında puan kaybetmesiyle küme düşme hattının üstüne yükseldi. Genel averajda Kahta 02 Spor’dan kötü olduğu için puantajda rakibinin altında kalan bordo-beyazlılar, sezon sonunda rakibinden bir puan eşitliği durumunda iyi olduğu için rakibinin üstünde yer alacak.