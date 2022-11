Elazığspor-1922 Konyaspor maç sonucu: 1-2

TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında 1922 Konyaspor ’a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Doğukent Hıdır Bilek

Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız xx, Uğur Akalp xx, Melih Tan xx

Entegre Solar Elazığspor: Hakan Canbazoğlu xx, Hasan Ekici xx, Mesut Saray xx, Salih Polatdemir xx (İzzet dk. 61 x), Fırat Ergün xx, Eray Berk Yıldız x (Yüksel dk. 61 x), Zeki Korkmaz xx (Cihan dk. 46 x), Yağızcan Erdem xx, Ömer Faruk Sezgin xxx, Emre Akgün xx, Muhammet Ensar Çavuşoğlu xx

1922 Konyaspor: Ozan Can Oruç xx, Bartu Baladın xx, Murat Karadeniz xx, İsmail Cem Kara xx (Batuhan dk. 75 x), Seçim Can Koç xx (İsmail Can dk. 90 ?), Hüseyin Mert Uyanıker, Yaşar Kavaz xx, Cihat Aktaş xx, Ali Karakaya xxx (Hüseyin dk. 64 x), Seyit Mehmet Söğüt xx (Kaan Mert dk. 64 x), Erkan Sasa xx

Goller: Zeki (dk. 9) (ES Elazığspor), Ali (dk. 24), Hüseyin (dk. 77) (1922 Konyaspor)

Sarı Kartlar: Ensar (Elazığspor), Erkan, Ozan Can (1922 Konyaspor)