Elazığspor 19 futbolcuyla Kırşehir’e gitti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden B. Elazığspor, ligin 4. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Kırşehir Belediyespor’la deplasmanda karşılaşacak. Bordo-beyazlı ekip bu karşılaşma için sabah 09.30’da kendi özel otobüsüyle Kırşehir’e gitti.

Teknik Direktör Sefer Yılmaz, kadroya" Ahmet Doğan, Ali Karataş, Murathan Özen, Yiğitcan Erdoğan, Onur Alsu, Ahmet Burak Solakel, Hasan Ekici, Hebat Alan, Kadir Bekmezci, Murat Ceylan, Cengizhan Akgün, Fırat Sefa Öncü, İzzet Topatar, Eray Berk Yıldız, Selim Enes Özeren, Serdar Özbayraktar, Ömer Yıldız, Ahmet Can Aslan ve Muhammed Düzgüner'i dahil etti.

İHA