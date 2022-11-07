Elazığlı Milli tekvandocu Gülse Polat, 4-6 Kasım tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilen Dracula Open G2 Puan Turnuvası’nda 57 kiloda yarışarak birincilik elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Çalışmalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Merkezi tesislerimizde yapan, aynı zamanda il antrenörlerinden Akın Keleş nezaretinde idmanlarını sürdüren Elazığlı milli tekvandocumuz Gülse Polat'ı başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Kurumumuz olarak desteklerimiz Gülse ile beraber. Başarıların daim olsun Gülse" ifadeleri kullanıldı. (DHA)



