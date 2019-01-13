Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elaziz Belediyespor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yıkım işlemleri başladı. İhalesi ve projelendirmesi tamamlanan Elazığ Stadyumu olduğu yerde yıkılıp, yeniden inşa edilecek. 1974 yılında tamamlanarak Elazığ futbolunun hizmetine sunulan Elazığ Atatürk Stadyumu bir çok kez şampiyonluk sevinci ve küme düşme üzüntülerine şahitlik etti.

1974-75 sezonunda faaliyete giren stadyumda, aynı sezon Elazığspor rekor puanla 3. Lig'de şampiyon olup, 2. Lig'e yükselme sevinci yaşamıştı. 44 yıllık serüvende Elazığ Atatürk Stadyumu’nda Elazığspor en farklı galibiyetini Bitlisspor karşısında 8-0’lık skorla alırken, en farklı yenilgisini içinde bulunduğumuz sezon Gazişehir Gaziantep karşısında 5-0’lık skorla aldı.

Kullanılabilir malzemelerin içinden alınmasıyla Elazığ Atatürk Stadyumu’nda yıkım işlemleri 13 Ocak Pazar günü itibariyle resmen başladı. Yüklenici firmadan edinilen bilgiye göre stadyumda yıkım işlemleri 60 gün sürecek ve daha sonra verilecek olan onayla inşa çalışmaları başlayacak.

İHA