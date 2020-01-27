Elazığ ve Malatya unutulmadı

Depremzedelere destek kampanyası

Galatasaray Kulübü, Elazığ merkezinde meydana gelen deprem ile ilgili kampanya başlattı. Siteden yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: Elazığ, Malatya ve çevre illerdeki depremzedelere destek kampanyası başlatılacaktır. 27 Ocak Pazartesi günü (bugün) saat 10.00’da başlatılacak olan kampanya, 2 Şubat Pazar günü Süper Lig’de oynanacak Kayserispor maçının bitimine kadar devam edecektir. GS Store mağazalarında geçerli olmakla birlikte, satın alınan ürünler dışında getirilecek olan yardım malzemeleri de kabul edilecektir.