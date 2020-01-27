Elazığ ve Malatya unutulmadı

Futbolcular sahaya Elazığ’da yaşanan ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen deprem nedeniyle “Geçmiş olsun Elazığ-Malatya, yanınızdayız” yazılı siyah pankartla çıktı.

27 Ocak 2020, Pazartesi 06:01 Son Güncelleme:
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Elazığ ve Malatya unutulmadı

Depremzedelere destek kampanyası 

Galatasaray Kulübü, Elazığ merkezinde meydana gelen deprem ile ilgili kampanya başlattı. Siteden yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: Elazığ, Malatya ve çevre illerdeki depremzedelere destek kampanyası başlatılacaktır. 27 Ocak Pazartesi günü (bugün) saat 10.00’da başlatılacak olan kampanya, 2 Şubat Pazar günü Süper Lig’de oynanacak Kayserispor maçının bitimine kadar devam edecektir. GS Store mağazalarında geçerli olmakla birlikte, satın alınan ürünler dışında getirilecek olan yardım malzemeleri de kabul edilecektir.

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