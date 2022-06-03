Elazığ Karakoçan FK’da iki ayrılık

TFF 3. Lig’de mücadele eden Elazığ Karakoçan FK’da takım kaptanları Kaan Güdü ile Ekrem Sütçü, yayımladıkları mesajlarla camiaya veda etti. Kaan Güdü mesajında, “Elazığ Karakoçan FK ile olan sözleşmem bitmiş bulunmaktadır. 2 yıl boyunca formasını terlettiği kaptanlığını yaptığım kulübümde çalıştığım başkanıma, hocalarıma, tesis çalışanlarına ve sahada omuz omuza mücadele ettiğim arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” ifadelerini kullanırken, ikinci kaptan Ekrem Sütçü ise “Elazığ Karakoçan FK ile olan sözleşmem sona ermiştir. Başkanıma, hocalarıma, kulüp çalışanlarımıza ve birbirinden değerli futbolcu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” cümlelerine yer verdi.

İHA